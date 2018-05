Washington, 26 may (PL) El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a The New York Times de mencionar a una fuente falsa, pero un audio difundido en Twitter confirmó la existencia de la persona citada por el diario.

En un artículo publicado ayer el periódico sostuvo que, según un miembro de la administración, incluso si se llegara a restablecer la reunión prevista con la República Popular Democrática de Corea sería imposible realizarla el 12 de junio, dada la falta de tiempo y la planificación requerida.

Como reacción a ese trabajo, el gobernante escribió esta mañana en Twitter: ‘el fallido The New York Times cita a un alto funcionario de la Casa Blanca que no existe’, y agregó que las supuestas declaraciones son incorrectas.

‘Usen personas reales, no fuentes falsas’, agregó Trump, que desde su etapa como candidato presidencial ha tenido entre sus temas más frecuentes el ataque a importantes medios de comunicación, a los que acusa de difundir ‘noticias falsas’.

Pero este sábado se difundió en esa misma red social la grabación de un diálogo entre reporteros y una persona del Gobierno, en el cual se identifica a la fuente como Matt Pottinger, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional.

El periodista Yashir Ali, quien no estuvo presente el pasado jueves en esa reunión informativa, en la cual se les pidió a los reporteros no revelar el nombre de Pottinger, fue quien publicó el audio en Twitter, tras refutar las palabras del jefe de Estado.

De acuerdo con el reportero, se decidió a hacerlo él porque no quería que quienes sí asistieron al encuentro violaran su acuerdo de confidencialidad.

En el material se le pregunta a Pottinger si, de acordarse nuevamente la reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que Trump decidió cancelar el jueves, sería posible celebrarla el 12 de junio como estaba pactado.

La pelota está en la cancha de Corea del Norte ahora mismo, realmente no hay mucho tiempo. Hemos perdido tiempo que necesitaríamos, se escucha decir al integrante de la administración, quien más tarde agrega que el 12 de junio ‘está a solo 10 minutos’.

Antes de la difusión del audio, ya muchos periodistas habían recurrido a Twitter para refutar las palabras del mandatario y señalar que la fuente en cuestión sí existía.

Esta es una mentira ridícula sobre el Times. El alto funcionario de la Casa Blanca no solo es real, sino que dijo que el 12 de junio era extremadamente improbable en una reunión presencial de la Casa Blanca con los medios, escribió Daniel Dale, corresponsal del periódico canadiense Toronto Star.

Trump critica al Times por aludir a un alto funcionario de la Casa Blanca ‘que no existe’, pero la parte del artículo a la que parece referirse cita directamente los comentarios hechos en un encuentro informativo que la Casa Blanca celebró para todo el cuerpo de prensa el jueves, indicó Alex Mallin, de ABC News.