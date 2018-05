La noticia corrió ayer por el mundo, falleció a los 90 años de edad el considerado en la isla más peligroso terrorista del hemisferio occidental, identificado como uno de los autores de la voladura en pleno vuelo, el 6 de octubre de 1976, de un avión de Cubana de Aviación con 73 seres humanos a bordo.

Exagente de la CIA, su nombre apareció en un reporte de 1976 desclasificado por el Departamento de Estado como ‘la mente maestra’ detrás del crimen contra la aeronave de Cubana en Barbados.

Medios de la mayor de las Antillas recuerdan hoy la bomba colocada bajo sus instrucciones en el hotel Copacabana, de esta capital, donde el 4 de septiembre de 1997 perdió la vida el turista italiano Fabio Di Celmo.

En una entrevista publicada por el diario The New York Times, Posada Carriles afirmó meses después: ‘Es triste que alguien haya muerto, ese italiano estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado’, asegurando que no tenía remordimientos hasta añadir: ‘Duermo como un bebé’.

Asimismo, la prensa de la isla reseña los intentos de magnicidio en los que se enroló contra el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), entre ellos el organizado en noviembre de 2000, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, durante la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno.

A propósito de la muerte del terrorista, la agencia de noticias norteamericana Associated Press reflejó la víspera en uno de sus materiales las entrevistas que le realizarán en 2009 y 2010, contexto en el que admitió: ‘Si Castro entrara por la puerta, lo mataría’.

El propio despacho señala que Posada Carriles nunca renunció a la violencia, y cita al director del proyecto independiente de Documentación sobre Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional, Peter Kornbluh, quien advirtió ‘la CIA creó y desató un Frankenstein’.

SIN CELEBRACIÓN

Pese a sus múltiples crímenes contra Cuba y su desparpajo al hablar de algunos de ellos, en el país caribeño no se produjeron celebraciones.

‘Posada Carriles fue un monstruo, pero nadie aquí celebró su muerte, lo que si duele, y mucho, es la impunidad con la que vivió y la protección que le brindaran en Estados Unidos’, comentó a Prensa Latina Manuel Díaz, un jubilado de 74 años.

En enero de 2011, en El Paso, Texas, el terrorista compareció ante la justicia, solo por mentir a las autoridades migratorias, ignorando la justicia norteamericana los cargos más importantes.

Muchos se declararon sorprendidos cuando el 8 de abril el jurado lo consideró inocente, luego de deliberar solo durante tres horas.

Por entonces, el diario neoyorquino NY Daily News publicó: ‘Tiene 82 años, pero no es un abuelo bondadoso’.