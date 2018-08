Un avión Q400 de Alaska Airlines operado por Horizon Air se estrelló la noche de este viernes tras haber sido robado, sin pasajeros a bordo, por un suicida del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

En un primer momento, distintas informaciones que circulaban por la Red apuntaron a que todos los vuelos habían sido aterrizados después de que una persona robara un avión y despegara sin autorización. Testigos también informaron que cazas F-15 interceptaron el avión, vieron humo y escucharon una fuerte explosión.

Más tarde, Alaska Airlines confirmó en su cuenta de Twitter que estaba al tanto de un incidente relacionado con un despegue no autorizado de un Horizon Air Q400 y que creía que no había pasajeros a bordo.

Por su parte, el Aeropuerto señaló a través de Twitter que “un empleado de una aerolínea realizó un despegue no autorizado sin pasajeros” y que el avión “se estrelló al sur del estrecho de Puget“. Asimismo, informó que el aeropuerto había recuperado su normal funcionamiento.

El departamento del sheriff del condado de Pierce aseguró que “no se trata de un incidente terrorista”, sino “de un único hombre suicida”. “Sabemos quién es. No hay más personas involucradas”, agregó.

“Sé hacerlo porque jugué a videojuegos”

“Tengo mucha gente que se preocupa por mí. Los va a decepcionar escuchar que hice esto. Quisiera pedirles perdón a cada uno de ellos. Simplemente un tipo quebrado, se me aflojó un tornillo, supongo. Nunca lo supe hasta ahora”. Esta fueron las últimas palabras del mecánico de 29 años que robó y estrelló la noche de este viernes un avión en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, EE.UU., han salido a la luz y esclarecen qué le pasó por la cabeza poco antes de la tragedia.

Horas después del hecho, apareció un audio de la conversación del hombre con los controladores aéreos cuando estaba manejando la aeronave. En un momento, ‘Rich’ ―así se dirigieron al hombre desde la torre de control de tráfico aéreo― se mostró muy preocupado al darse cuenta de que “la vida de la gente está en juego” y afirmó que no quería hacerle daño a nadie.

Los controladores aéreos hicieron todo lo posible para convencer al hombre de que aterrizara y le dieron instrucciones detalladas para evitar el fatal desenlace. Por su parte, ‘Rich’ descartó la propuesta de aterrizar en una base militar cercana por temor de que “podría destrozar algo ahí también” y desde la base podrían responder con defensa antiaérea. Se daba cuenta de que el combustible se estaba agotando rápido.

“No, no tienen nada de eso. Solo estamos tratando de encontrar un lugar para que puedas aterrizar de manera segura”, afirmó un controlador aéreo, a lo que el mecánico contestó que aún no estaba preparado para el descenso. “Esto a lo mejor es cadena perpetua, ¿no? Bueno, esperaría que así lo fuera para un tipo como yo”, dijo.

“Voy a aterrizarlo, de manera segura”

Desde la torre de control de tráfico aéreo no tardaron en darle direcciones alternativas e intentar ayudarlo, pero ‘Rich’ aseguró que no necesitaba tanta ayuda. “He jugado a algunos videojuegos antes“, afirmó. “Sé un poco lo que estoy haciendo”. Al mismo tiempo, pidió que le explicaran cómo presurizar la cabina para no sentirse “tan mareado”.

En otro momento de la conversación el mecánico comentó que sentía que había una falla en uno de los motores y parecía querer aterrizar. “Voy a aterrizarlo, de manera segura. Creo que intentaré hacer un tonel volado y si sale bien, voy morro abajo y paro por hoy”, agregó. No obstante, ‘Rich’ reconoció que “no sabría cómo aterrizarlo”. “Realmente no planeaba aterrizarlo“, afirmó.

Apparently someone stole a plane from SeaTac? Saw two fighter jets fly overhead then smoke pic.twitter.com/w0bveGUJQH — McKenna Brown (@mckenna_brown) 11 de agosto de 2018

Policía: El avión robado en EE.UU. se estrelló porque el hombre no tenía “habilidades de vuelo”

Los datos preliminares indican que el avión Q400 robado por un trabajador aéreo en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, EE.UU., se estrelló porque el hombre de 29 años “hacía maniobras en el aire o carecía de habilidades de vuelo”, comunicó el Departamento del sheriff del condado de Pierce.

La Policía cree que se trató de un “suicida solitario” y que el incidente no está relacionado con el terrorismo. Además, se reveló que el hombre no era mecánico como se reportaba al principio, sino un trabajador aeroportuario empleado por la línea aérea Horizon Air.

Todavía se desconoce si el hombre falleció tras el siniestro ocurrido al sur del estrecho de Puget, estado de Washington, o fue rescatado.

Aunque el nombre del individuo aún no ha sido revelado, se conoce que es residente del condado de Pierce.

Las grabaciones filmadas por testigos muestran cómo la aeronave realizaba maniobras en el aire. Antes de caer, el aparato fue perseguido por cazas F-15.