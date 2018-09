NUEVA YORK, 20 SET – Un tiroteo ocurrido hoy en un parque industrial de Maryland , no lejos de Baltimore, causó al menos cuatro muertos y varios heridos, según informó la policía a la prensa local.

El hecho ocurrió en el condado de Hartford, nordeste de Baltimore, en el estado de Maryland . a la altura del cruce vial en la localidad de Perryman, cerca de Aberdeen.

Las autoridades estadounidenses pidieron a los residentes que evitaran acercarse a la zona, de acuerdo con la cadena CNN.

“La situación aún se está desarrollando”, escribió en Twitter la comisaría del condado de Harfort.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018