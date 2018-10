El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que Arabia Saudita podría recibir castigos severos si está detrás de la desaparición del colaborador del diario The Washington Post Jamal Khashoggi, según fragmentos difundidos hoy de una entrevista.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades del país árabe negaron de todos los modos posibles tener algo que ver con lo sucedido al periodista saudita, quien fue visto por última vez cuando entró el 2 de octubre pasado al consulado de su nación de origen en Estambul, Turquía.

Sin embargo, en la entrevista con la televisora CBS que será transmitida mañana de forma íntegra, el gobernante republicano afirmó que Riad aún puede ser responsable y que se está llevando a cabo una investigación, cuando muchos reportes indican que Khashoggi fue asesinado en el interior del consulado.

“¿Podrían ser ellos? Sí”, expresó Trump sobre un aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente, en lo que resulta su comentario más abierto sobre el tema hasta el momento.

A pesar de eso, cuando se le preguntó qué tipo de medidas podría perseguir si se confirma que Arabia Saudita está detrás de la desaparición, el presidente no se comprometió a imponer sanciones o recortar las ventas de equipos militares a compañías de ese país, señaló al respecto CBS.

Te diré lo que no quiero hacer, no quiero dañar los empleos, no quiero perder una orden como esa (un acuerdo de venta de armas por 110 mil millones de dólares), apuntó el mandatario, cuya nación suele imponer restricciones económicos y militares a países que considera hostiles o contrarios a sus intereses.

Hay mucho en juego, y tal vez especialmente porque este hombre era un reportero. Hay algo realmente terrible y repugnante en ese caso, agregó el jefe de la Casa Blanca sobre la desaparición de Khashoggi, quien el año pasado se radicó en Estados Unidos.

En los últimos días Trump ha estado bajo una creciente presión debido a este caso, a raíz del cual demócratas y republicanos del Congreso sostienen que si Arabia Saudita es responsable, debería haber graves consecuencias para la relación con Estados Unidos.

La cadena CNN reportó ayer que las autoridades turcas tienen pruebas audiovisuales según las cuales en el consulado en Estambul ocurrió el asesinato del periodista, quien ha sido un crítico de la monarquía de su nación.

A decir de una persona con conocimiento de la investigación en curso, la evidencia indica que se produjo un asalto y una lucha dentro de la sede diplomática.

El Post y The New York Times habían citado anteriormente a fuentes familiarizadas con la pesquisa, las que sostuvieron que a Khashoggi lo mataron allí por órdenes de los niveles más altos de la corte real. (PL).