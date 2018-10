Se desconoce si el sospechoso intentaba asesinar o intimidar a los destinatarios de los paquetes bomba.

Los paquetes sospechosos interceptados en los últimos días han tenido los siguientes destinatarios:

• Barack Obama, ex presidente de EE.UU.

• Hillary Clinton, ex candidata presidencial

• Joe Biden, ex vicepresidente de EE.UU.

• Eric Holder, ex fiscal general de EE.UU.

• John Brennan, ex director de la CIA (enviado a las oficinas de la CNN en Nueva York)

• La congresista demócrata Maxine Waters (dos paquetes)

• El magnate estadounidense George Soros

• El actor Robert De Niro

• La emisora WMAL

• El senador Cory Booker

• James Clapper, ex director de Inteligencia Nacional

• La congresista Debbie Wasserman Schultz

(En actualidad.rt.com)