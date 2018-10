Representantes de todas las latitudes alzaron sus voces en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas para respaldar un proyecto de resolución, presentado por La Habana, contra esa política punitiva.

Latinoamérica y el Caribe denunciaron la estrategia norteamericana, que consideraron un obstáculo para el desarrollo de la isla caribeña.

El cerco económico, comercial y financiero transgrede el derecho internacional y la Carta de la ONU y constituye una violación al derecho de Cuba de interactuar plenamente con la humanidad, declaró el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada.

Al intervenir a nombre del Movimiento de Países No Alineados, Moncada denunció que el daño directo e indirecto ocasionado afecta todos los sectores cubanos, incluidos la salud, nutrición, la agricultura; así como la inversión, el comercio, el turismo y la banca.

Por su parte, el representante de El Salvador, Rubén Escalante, aseguró que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe apoyará la resolución.

Debe ponerse fin a esta política, el presidente Donald Trump, si así lo desea, puede hacer uso de sus prerrogativas para cambiarla, afirmó.

En similar sentido se pronunció el embajador chino, Ma Zhaoxu, quien llamó a respetar el derecho legítimo de los pueblos a su autodeterminación y reafirmó la oposición de Beijing a las sanciones unilaterales impuestas por otros países.

‘Llevamos 26 años aprobando por mayoría esta resolución que pide el fin del embargo, pedimos que se cumpla el derecho internacional y se respeten los principios de la carta de la ONU’, expresó el diplomático del gigante asiático.

Tanto Vietnam como la República Popular Democrática de Corea (RPDC) criticaron el bloqueo por los daños causados al pueblo cubano.

Esa medida es una violación a los principios del derecho internacional, subrayó el embajador vietnamita ante la ONU, Dang Dinh Quy.

Mientras, su colega de la RPDC, Kim Song, destacó las elevadas pérdidas económicas de la isla caribeña.

Pronosticó la aprobación de la resolución por la mayoría de la comunidad internacional, lo cual, estimó, es un reflejo del respaldo mundial ‘a la justificada lucha de Cuba’.

En nombre del Grupo de los 77 más China, el representante egipcio Amr Abdellatif Aboulatta lamentó la política del Gobierno de Trump.

Asimismo, reiteró el compromiso del foro con la Carta de la ONU, en particular el principio de no intervención y no injerencia en los asuntos de internos de los Estados, algo que deben asumir todos.

Al ejercer como portavoz del grupo africano, el marroquí Abdeslam Jasni instó a Washington a terminar con esa medida punitiva, la cual consideró un escollo para el desarrollo de la isla.