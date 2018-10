La Haya , Países Bajos, 1 oct (PL) El presidente Evo Morales resaltó hoy el l la mado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a que Bolivia y Chile continúen dialogando, a pesar del fallo que desestimó los argumentos bolivia nos sobre la demanda marítima.

En la sede de la CIJ en La Haya , Morales dec la ró a la prensa que si bien el fallo concluyó que Chile no está obligado a negociar con Bolivia el pedido de un acceso al mar, hay una invocación a continuar dialogando.

Es importante tener la capacidad de resolver temas pendientes, afirmó Morales, quien añadió que, aunque no exista obligación de negociar por parte de Chile sí hay una necesidad para estos países y para la región de resolver temas pendientes.

Bolivia nunca renunciará a la causa marítima, reiteró el gobernante bolivia no acompañado por parte del equipo jurídico que presentó la demanda ante el tribunal.

Comentó que el pueblo bolivia no perdió su acceso soberano al océano Pacífico durante una invasión.

Morales agradeció el trabajo del equipo jurídico y toda la unidad el pueblo bolivia no.

Reiteró que su país está con la justicia y la razón y por eso tenemos razón y por eso entiendo este fallo de continuar el diálogo entre ambas partes.

Este lunes el órgano judicial de Naciones Unidas falló 12 votos contra tres que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia el pedido de este país de acceder al mar.

Esta era la base de la demanda bolivia na presentada en 2013 y admitida dos años después por el alto tribunal de la ONU.

Tras cinco años de deliberaciones, la demanda pasó su fase oral en marzo.

La Paz apeló al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y citó una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chile nos de 1920 a 2010 para negociar ese pedido.

Chile , a su vez, tras ocupar con sus tropas en 1879 unos 120 mil kilómetros cuadrados de territorios sobre una línea costera de 400 kilómetros, afirmó, basado en el Tratado de 1904, que no había nada pendiente sobre el tema.

C orte insta a Bolivia y Chile a negociar de buena fe causa marítima

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó hoy a Bolivia y Chile a negociar de buena fe la aspiración histórica de la nación andino-amazónica de tener una salida soberana al océano Pacífico.

Este lunes el presidente de la CIJ, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, dio lectura al fallo de la demanda de reivindicación marítima interpuesta por Bolivia contra Chile , en la que, por 12 votos contra tres, los jueces concluyeron “que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia ”.

En base a esto, la Corte rechazó el resto de los alegatos finales presentados por Bolivia .

“ La Corte manifiesta que no se haga entender que su fallo impida a la s partes la continuación de sus diálogos e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender la s cuestiones re la cionadas con la mediterraneidad de Bolivia cuya solución ambas han reconocido constituir una cuestión de interés mutuo”, “Con la buena voluntad por parte de ambas partes se pueden llevar a cabo unas negociaciones trascendentes”sentenció la Corte.

Luego de analizar los alegatos jurídicos e históricos presentados por la s partes durante el proceso, Abdulqawi Ahmed Yusuf señaló que “ la Corte observa que Bolivia y Chile tienen una di la tada historia de diálogos, intercambios y negociaciones destinadas a identificar una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia tras la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904”.

No obstante, dijo, la Corte no puede concluir, basándose en el material presentado, que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se le conceda a Bolivia pleno acceso soberano al océano Pacífico.

Sin embargo, tales decisiones no fueron un obstáculo para que los jueces instaran a estos países vecinos a continuar el diálogo y la s negociaciones de buena fe con vista a dar una solución a este tema marítimo.

Chile celebra fallo de La Haya que rechaza alegatos de Bolivia

Santiago de Chile , 1 oct (PL) Chile celebró hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que por 12 votos a favor y tres en contra, rechazó los alegatos de Bolivia para negociar una salida soberana al mar.

Durante la lectura del dictamen, el actual presidente de la CIJ, el somalí Abdulgawi Ahmed Yusuf, descartó cada uno de los argumentos presentados por el país del altip la no y afirmó de modo categórico que La Haya “no puede aceptar la obligación de negociar”.

En Antofagasta, la rica región norteña chile na impugnada por Bolivia por ser parte del territorio perdido en la l la mada Guerra del Pacífico, se festejó el fallo en la ciudad ho la ndesa, transmitido por la mayoría de los canales nacionales.

Hasta 1879 bolivia na, Antofagasta y sus autoridades reaccionaron con “alegría y hasta cierto punto sorpresa”, por una decisión tan abrumadora del tribunal de Naciones Unidas, como opinó el exministro de Re la ciones Exteriores Juan Gabriel Valdés.

La verdad es que el fallo sobrepasó nuestras expectativas y deja sin sustento el caso, remarcó Valdés, un diplomático de carrera.

En el Pa la cio de La Moneda, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y varios de sus más cercanos ministros, circu la ron por la insta la ción con banderas nacionales en señal de satisfacción por el éxito en la CIJ.

“Estamos muy contentos, Chile demostró ante los jueces de La Haya su verdad. Se acabó la obligación de negociar. Es un fallo contundente, la Corte nos ha dado toda la razón”, destacó el excanciller Heraldo Muñoz.

“ La República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el estado plurinacional de Bolivia ”, reiteró categórico en sus conclusiones Abdulqawi Ahmed Yusuf.

En un manifiesto reiterado hace unos minutos, trabajadores de la cultura de Chile y Bolivia , dirigiéndose a los gobiernos de ambos países, c la man por una solución definitiva, independientemente del dictamen del tribunal de La Haya .

“Tras la Guerra del Pacífico en 1879, Chile y Bolivia han vivido entre el conflicto y la desconfianza trayendo como resultado que, desde el año 1978, nuestros países no posean re la ciones diplomáticas”, apuntó.

Recalcó que pasados los años, la s heridas de una guerra injusta digitada por oligarquías y capitales transnacionales, anidan en el recuerdo de un pasado que nunca más debe volver a repetirse.