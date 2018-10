Brasilia, 17 oct.-Haddad no representa un partido, sino un proyecto para Brasil, sostuvo el gobernador del Estado de Ceará, Camilo Santana (PT) y dijo no poder creer jamás en Bolsonaro, que profesa el odio, la violencia, la intolerancia, e incluso declaró que discriminaría a aquellas entidades federativas cuyos autoridades no fueran sus aliados.