El volcán emitió una columna de cenizas de unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del cráter, o 5.809 metros sobre el nivel del mar.

El Soputan entró en erupción a las 8:47 (hora local). De momento, no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.

La Agencia Regional de Gestión de Desastres advierte a los residentes que eviten actividades “en todas las áreas dentro de un radio de 4 kilómetros del pico del monte Soputan”, así como dentro del área de 6,5 kilómetros en dirección oeste-suroeste, “para evitar posible amenaza de lava y nubes calientes“.

A volcano has just erupted on Indonesia’s Sulawesi, just days after an earthquake and tsunami devastated areas on the western side of the island.

