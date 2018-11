Mattis en la frontera con México defiende despliegue de militares

Durante su visita a la frontera con México, el secretario de Defensa de EE.UU., Jim Mattis, ha defendido el despliegue de miles de militares de su país en esos espacios, afirmando que se trata de una misión “absolutamente legal” y justificada. Asimismo, señaló que esa medida contribuye con el entrenamiento y la preparación militar de los soldados estadounidenses, reporta Reuters.

Aunque la decisión del presidente Donald Trump de enviar fuerzas militares a la frontera con México para hacer frente a la llegada de miles de migrantes centroamericanos ha enfrentado muchas críticas, este miércoles Mattis insitió ante los reporteros que “el apoyo a la policía o la patrulla fronteriza es necesario en este momento“. Agregó que se trata de una evaluación del Departamento de Seguridad Nacional.

El secretario de Defensa estadounidense aseguró que el despliegue fue “revisado por los abogados del Departamento de Justicia”, y que dará a los soldados del país más experiencia en el despliegue rápido. “Obviamente, es una misión moral y ética para apoyar a nuestros patrulleros fronterizos“, dijo.

Mattis precisó asimismo, ante la prensa, que la fase de preparación de esa misión del Ejército de EE.UU. en la frontera, en la que participan 5.900 militares estadounidenses, podría ser completada en 10 días. Añadió que los soldados estadounidenses ensayan actualmente operaciones con helicópteros para ayudar al personal fronterizo de EE. UU. No hizo comentario alguno, en cambio, en cuanto al costo financero de la operación, ni reveló su duración.

Mattis, standing with Nielsen, is speaking to troops at the Texas-Mexico border right now https://t.co/zmtwDjBi1m

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) 14 de noviembre de 2018