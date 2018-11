Un hombre armado abrió fuego en el Mercy Hospital, informó la Policía de Chicago. Las autoridades respondieron a un aviso de tiroteo a las 15:28 (hora local). Según la Policía, los disparos se realizaron tanto dentro del hospital como fuera del edificio. La evacuación parcial del hospital está en marcha.

Con respecto al número de las víctimas y carácter de las heridas, las autoridades no han precisado de momento estos detalles. Al mismo tiempo, según el portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Guglielmi, como resultado del incidente con el tirador activo en el Mercy Hospital, un oficial de la Policía de Chicago recibió un disparo. “Se encuentra en estado crítico, pero recibiendo excelente atención”, indicó.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 de noviembre de 2018