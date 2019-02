‘Estas personas (los diplomáticos y sus familias) no tienen todos los síntomas. No es un síndrome. (…) No comparten los síntomas, pero lo están describiendo como un síndrome. La evidencia de síndrome no es adecuada, la evidencia de lesiones no es adecuada’, manifestó.

En similar sentido se pronunció el director general del Centro de Neurociencias de Cuba, Mitchell Valdés-Sosa.

Tenemos que observar un síndrome común y la existencia de una lesión inducida en los diplomáticos estadounidenses en La Habana, pero no hay ninguna evidencia de ello, subrayó.

Solicitamos con urgencia que nuestro gobierno identifique las inquietudes sobre estos temas y apoye el intercambio científico con Cuba, demandó la profesora Janina Geller.