Caracas, 21 feb (PL) La activista del Comité Internacional de Solidaridad con Venezuela, Gloria La Riva, informó hoy que el pueblo de Estados Unidos protagonizará este 23 de febrero varias movilizaciones en rechazo a las pretensiones intervencionistas de Washington.

En entrevista en el programa Al Aire de Venezolana de Televisión, la dirigente política estadounidense adelantó que para el 16 de marzo se organiza una concentración frente a la Casa Blanca para condenar las políticas del presidente, Donald Trump.

‘Muchas veces la respuesta a las amenazas de guerra depende de la movilización del pueblo norteamericano’, indicó La Riva.

La activista, presente en Caracas, se sumará a las jornadas culturales en defensa de la paz y la soberanía nacional pautadas para este fin de semana en la zona fronteriza con Colombia, por el estado de Táchira.

Asimismo, aseguró estar en el país sudamericano para desmontar las imágenes negativas y falsas difundidas por medios como The New York Time y The Washington Post.

Igualmente, catalogó de ‘muy peligroso y sin precedente que las autoridades estadounidense estén detrás del nuevo intento por derrocar un gobierno en la región’.

La Riva, quien fue candidata presidencial por el Partido Socialismo, Liberación y Paz en la nación norteamericana en el año 2008, destacó que en la Casa Blanca gobierna el fascismo.

En ese sentido, enfatizó que los estadounidenses rechazan esta doctrina en las calles. ‘Por cada 40 personas que salen a defender el fascismo en las calles de Estados Unidos, salen miles a rechazarlo’.

No obstante, la líder popular reiteró que los fascistas están en la administración liderada por Trump.

Por otra parte, como admiradora del camino emprendido por la Revolución bolivariana hacia el socialismo, La Riva criticó la postura manifestada el pasado lunes por el jefe de Estado de Washington frente a este modelo.

‘Donald Trump es un magnate que explota a mujeres indocumentadas en sus empresas en la Florida y ahora las ha despedido tras revelarse ese flagelo en días recientes’, precisó.

Sin embargo, pide fin para un sistema que garantiza equidad en la población, denunció La Riva, al tiempo que explicó como actualmente la mitad de la población norteamericana se considera en la pobreza.

Al respecto, la dirigente estadounidense señaló que los Derechos Humanos como la salud, vivienda, educación y la vida digna no están garantizados en Estados Unidos.

La Riva, puso como ejemplo la ciudad de San Francisco, en el estado de California, donde el precio de un apartamento con una sola habitación en alquiler es de cuatro mil dólares y el sueldo mínimo en esa localidad a penas llega a mil 500.

Por último, condenó los intentos de ingresar ‘ayuda humanitaria’ en Venezuela, de exigir democracia, libertad, mientras aseguró que la ‘libertad de Washington es la de explotar, su democracia la del dólar, y el capitalismo vendido como la democracia perfecta, es hoy más peligroso para el mundo que nunca’.