El presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, demandó hoy el cese de la hostilidad estadounidense contra Venezuela, tras el reconocimiento abierto por Washington de sus planes para derrocar la Revolución Bolivariana y a su líder, Nicolás Maduro.

‘John Bolton anunció este domingo los planes de los EE.UU. de crear una coalición con el objetivo expreso de derrocar al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Persisten en la perversa agresión e injerencia’, denunció en su cuenta de la red social Twitter.

Díaz-Canel exigió a la Casa Blanca poner las manos fuera del país sudamericano.

Bolton admitió en una entrevista concedida el fin de semana a la televisora CNN el objetivo de formar una coalición ‘lo más amplia posible’ para lograr el cambio de régimen.

También el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazo la cruzada anti-venezolana de Washington, la cual enmarcó en el empeño de la actual administración de impulsar la Doctrina Monroe, una política de injerencia y dominación de Estados Unidos en América Latina.

Asimismo, condenó el uso de la mentira por Bolton, con sus acusaciones de que en Venezuela hay un ejército de 25 mil efectivos cubanos.

El asesor de Seguridad del Gobierno de EE.UU. y la Casa Blanca, John Bolton, señaló que la Administración del presidente Donald Trump tomará medidas contra Cuba por apoyar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de un mensaje de Twitter, Bolton, quien ha sido el principal promotor de una intervención en Venezuela para derrocar al actual mandatario venezolano, indicó que los países del continente americano “deben” condenar también al régimen cubano.

“El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Es por eso que los EE.UU. continuarán ajustando las restricciones financieras a los servicios militares y de inteligencia de Cuba. Las democracias de la región deben condenar al régimen de Cuba”, dijo.

