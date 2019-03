México, 17 mar (Prensa Latina) El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, proclamó hoy oficialmente desde el Palacio Nacional el fin del neoliberalismo y su modelo económico y el inicio de una nueva etapa de cambios sociales muy profundos.

Al clausurar el Foro Nacional ‘Planeando Juntos la Transformación de México’ que duró dos días con intensos debates sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el mandatario enumeró 11 conceptos que serán desarrollados en los documentos sobre la cuarta transformación de la vida social mexicana.

Ahora, dijo, nos toca edificar lo que sigue con la conciencia de que lo hagamos no solo por la regeneración de la vida pública sino que sea inspiración para otros pueblos, es decir una propuesta posneoliberal que se convierta en un modelo viable de desarrollo económico para el ordenamiento político y la convivencia social.

Según enumeró, los 11 conceptos son los siguientes:

1 Honradez y honestidad, que no son lo mismo. La honradez es no apropiarse de lo ajeno y la honestidad implica además ser consecuente y actuar como se piensa.

2 No al gobierno de ricos con pueblo pobre. Poner fin al dispendio y lo superfluo con una política de austeridad republicana.

3 Economía para el bienestar. Que pensemos en que haya crecimiento y distribución de la riqueza y el ingreso que es desarrollo, según lo queremos hoy.

4 El mercado no sustituye al estado. Esta fue una patraña para imponer la política neoliberal, un sofismo, y pensar que el estado tiene como función fundamental la felicidad del pueblo.

5 Por el bien de todos, primero los pobres. Atender a todos, escuchar a todos, pero dar preferencia a los más necesitados, a los olvidados y marginados eso es humanismo y debe ser una característica de nuestro gobierno.

6 No dejar a nadie atrás, a nadie afuera. Significa igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y de los jóvenes a tener un lugar en el mundo.

7 No hay paz sin justicia. La paz es fruto de la justicia. No vamos a resolver el grave problema de la violencia solo con el uso de la fuerza, atender las causas que la origina. Lo demás es complementario.

8. El derecho ajeno es la paz. Ese es un concepto que significa no intervención, no afanes hegemónicos, no aspirar a ser un imperio, sino una nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo.

9. No más migración por hambre o por violencia. Que la migración sea opcional, no forzada, que el que quiera irse del país lo haga por gusto, en ejercicio de su libertad.

10. La democracia que significa el poder del pueblo, el mandar obedeciendo, no sea retórica ni teórica, sino representativa y participativa pero con énfasis en esta última.

11. Renacimiento de México ética, con libertad y confianza mediante la cuarta transformación haciendo uso de la gran reserva de valores en el país, apoyándonos en nuestra cultura con una sociedad más libre, justa, independiente, fraterna y amorosa, concluyó.