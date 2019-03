El líder opositor viaja junto a su esposa, Fabiana Rosales, quien lo ha acompañado en cada una de las visitas como si se tratase de un viaje oficial como mandatario.

Pero existe una mujer más poderosa en el itinerario de Guaidó. Se trata de Kimberly Breier, subsecretaria de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental a partir de 2018.Desde su cuenta en Twitter, Breir ha reportado su acompañamiento al opositor venezolano en Brasil y Paraguay, como un respaldo poderoso y al parecer necesario. Pero ¿quién es esta mano poderosa que conduce a Guaidó por Sudamérica?

Ahora la interrogante es si es posible que salga algo “moderado” de este acompañamiento, que la propia poderosa señora publica en su cuenta de Twitter. Si deseas compartir tu opinión, puedes hacerlo aquí mismo.

Today in Brazil I reiterated @SecPompeo and U.S. support for @jguaido as he leads his country back to democracy. The people of #Venezuela deserve nothing less. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/hZSPIamrot

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) 28 de febrero de 2019