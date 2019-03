Las declaraciones del mandatario mexicano fueron en respuesta a las nuevas amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de cerrar su frontera sur.

El titular del Ejecutivo dijo que entendía la postura del jefe de la Casa Blanca.

“Él [por Trump] tiene una visión que respeto y considero legítima, porque tenemos como estrategia fundamental para atender el fenómeno migratorio la creación de empleo y bienestar, que la migración sea opcional, no obligatoria”, expresó López Obrador.

México busca un acuerdo de inversión estadounidense en el sureste del país y en Centroamérica de 10.000 millones de dólares “para reducir el flujo de Centroamérica hacia EEUU, que haya comunicación constante para que se resuelva el problema que tiene en EEUU”, reafirmó el mandatario.

Su Gobierno, añadió, podría otorgar visas de trabajo a los migrantes que lleguen a territorio mexicano desde los otros países del istmo.

López Obrador planteó además la necesidad de “revisar cómo se organizan las caravanas; si son espontáneas, quiénes las organizan, si no hay propósitos políticos electorales, poner de manifiesto, al descubierto, todo eso; hay tráfico de personas y hay intereses (…) vamos dar a conocer todo”, anticipó.

Mencionó además que el tema ya fue abordado esta semana durante una reunión en la ciudad estadounidense de Miami, de la titular mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la secretaria estadounidense de Seguridad, Kirstjen Nielsen.

“Se está atendiendo el tema, estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas [pobreza y violencia], por eso pensamos que lo mejor es la cooperación para el desarrollo, estamos trabajando en el sureste y va haber más posibilidades de trabajo y empleo en el sureste, se necesita atender el desarrollo en Centroamérica”, puntualizó el presidente mexicano.

López Obrador respondió así a una pregunta sobre un nuevo mensaje de Trump en su cuenta de Twitter, en la que expresa que “México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y no hay acción”.

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2019