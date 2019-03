Venezuela agradece respaldo de pueblo estadounidense ante agresión

Mediante la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó los miles de ciudadanos estadounidenses, organizados en movimientos sociales y políticos, que se concentraron este sábado frente a la Casa Blanca.

‘Millares de estadounidense se movilizan frente de la Casa Blanca, Washington DC, en rechazo las amenazas contra la soberanía de Venezuela, contra la guerra y a favor del diálogo y la paz. Thank you all!! #TrumpHandsOffVenezuela’, publicó el diplomático en la plataforma digital.

El mensaje del titular de Exteriores contiene un vídeo donde se observa a cientos de ciudadanos norteamericanos con carteles y pancartas que expresan el rechazo a los ataques contra la nación bolivariana.

Por otra parte, Arreaza en visita a Serbia, reconoció la solidaridad del pueblo y gobierno de ese país, por las muestras de respaldo a la institucionalidad venezolana.

‘En la República de Serbia recibimos la solidaridad de su gobierno y su pueblo. Agradecemos al canciller Ivica Dacic, al resto del gabinete de ministros y al grupo parlamentario de amistad con Venezuela por tanto apoyo. Trabajaremos juntos en varios sectores’, escribió el ministro. Venezuela es víctima de una agresión sistemática que incluye diversas modalidades, con el único objetivo de derrocar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y colocar un gobierno de facto al servicio de los intereses de la derecha.

El más reciente de estos ataques fue el sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional perpetrado el pasado 7 de marzo, que trajo como consecuencia la interrupción de la distribución, la caída de las telecomunicaciones y fallas en el suministro de agua potable.