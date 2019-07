Jesús Santrich / Foto ilustrativa en actualidad.rt.com

Bogotá, 3 jul (Prensa Latina) Las autoridades desconocen hoy el paradero del excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y recién posesionado como congresista, Jesús Santrich, quien supuestamente abandonó su esquema de seguridad.

No obstante, el hecho de que no se conozca su paradero o que haya dejado su esquema de seguridad no representa una infracción, puntualiza el diario El Espectador.

Recalca el periódico que contar con protección de la Unidad Nacional de Protección no significa una restricción de la movilidad.

Santrich, según dicha Unidad, abandonó en las últimas horas su esquema de protección (…) y en este momento su paradero es desconocido.

Medios locales de prensa señalan que en el lugar donde se encontraba había una nota dirigida a uno de sus guardaespaldas en la cual anunciaba que visitaría a uno de sus hijos en Valledupar.

Sin embargo, el hijo de Santrich negó que su padre lo haya visitado y dijo que desconoce su paradero.

El Espectador refiere que el 9 de julio, Seuxis Paucias Hernández Solarte, nombre real de Jesús Santrich, será indagado ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Santrich abandonó el esquema de seguridad y dejó el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en el municipio de La Paz, departamento de Cesar (noreste), a la 1 de la madrugada del pasado domingo.

El exguerrillero aún cuenta con una semana para aparecer, de lo contrario se ejecutaría una acción judicial en su contra.

Los dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común instan a Santrich a reafirmar con su presencia los compromisos adquiridos en virtud del proceso de paz.