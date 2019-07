(Foto: Noticias de Yucatán)

México, 12 jul (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que su Gobierno actúa con un plan, no con ocurrencias, en el combate contra la inseguridad y la violencia.

En su conferencia de prensa matutina, esta vez desde el estado de Nayarit, dijo que lo primero es mejorar la situación económica y social del pueblo, de vida y de trabajo, para atender las causas que originan la inseguridad y la violencia generadas en buena medida por la corrupción.

Estamos desplegando acciones para el bienestar del pueblo como nunca se había visto, apoyando a productores, a jóvenes para que tengan oportunidad de estudiar, de trabajo, de programas construyendo el futuro para que no quede ninguno sin trabajo, señaló. Hay un programa amplio de becas como nuNca en la historia, desde el prescolar hasta nivel superior, se está cumpliendo el compromiso de doblar la pensión a los adultos mayores hasta 200 dólares o más, señaló el mandatario.

Esa es la base de nuestro plan y eso fue lo que se olvidó a los gobiernos anteriores que abandonaron a los jóvenes, los discriminaron y no hicieron nada por ellos, indicó.

Lo segundo es que no había profesionalismo en los cuerpos del estado que garantizaran la seguridad pública. El ciudadano estaba desprotegido y a veces en manos de la delincuencia.

Ahora, añadió, se creó la Guardia Nacional, que significa tener más elementos en todo el país, profesionales, y contar con el apoyo de las secretarías militares que no podían hacer labores de seguridad pública, pero ahora con la reforma constitucional sí lo pueden hacer. Y estamos trabajando de manera coordinada.

Una cosa que no se hacía, recordó, es dar seguimiento al problema, no lo atendía el presidente, ahora todos los días es mi tema principal desde muy temprano, porque es lo que más preocupa a la gente.

Otro eslabón de esta cadena es llamar a los jóvenes a que no caigan en las drogas, disminuir el consumo porque va a ayudar mucho, pero ahora se va a informar más del daño que hacen las drogas y no se va a ocultar el tema como se hacía antes.

No se sabía nada sobre el daño, no hay orientación, no se educa sobre ese asunto a los jóvenes, y al respecto anunció que ahora viene toda una campaña para hacerlo junto a programas de atención a las víctimas de depresión y otros problemas semejantes y de aumento de las expectativas sociales para que no haya frustración que es lo peor que puede haber.

Aseguró que las autoridades anteriores estaban ligadas a la delincuencia, hay infinidad de denuncias en la Fiscalía General en ese sentido, en los ministerios públicos, ante jueces y otras autoridades, que se van a atender, y hay expedientes de todo eso, no es algo oculto, que no se sepa, pues está oficializado.

En cuando a problemas reportados en los programas de ayuda a los productores del campo, López Obrador dijo que no van a permitir ningún abuso a la gente, no se va a afectar a los productores, no va a haber represalia, y se les va a ayudar y apoyar en todo, y se comprometió a ver las denuncias al respecto.