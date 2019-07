(Foto: prensa-latina.pl)

México, 8 jul (Prensa Latina) El plan mexicano para frenar la migración y convertirla de obligatoria en opcional, el cual se basa en solucionar las causas que la generan, marcha según lo establecido, informó hoy el canciller Marcelo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores de México informó al respecto en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su condición de responsable de la comisión especial que atiende el éxodo migratorio.

Según el funcionario, el Instituto de Migración Nacional cumple con lo que establece la ley mexicana en materia migratoria al exigir a quienes aspiran entrar al país lo hagan de la manera establecida y con todos los documentos en regla desde pasaporte y visa hasta tarjeta de residencia.

Reiteró no puede haber en el país personas sin registro y se hace todo para que se cumpla con esa obligación. Quienes no cumplan no podrán estar en territorio mexicano.

Ebrard explicó que ya está en ejecución la expansión del programa de beneficio social sembrando vida con la ampliación del número de hectáreas a reforestar lo cual incrementará el empleo que generará ese plan, y se avanza según lo previsto.

Informó que el secretario de Trabajo hace un recorrido por las fronteras norte y sur de México y fiscaliza las actividades diseñadas para la generación de empleo ofrecido a los migrantes y hay buena cantidad de personas trabajando lo cual es una buena noticia.

Dijo que la relación con Honduras, El Salvador y Guatemala para atender las causas de fondo de la migración, pobreza en primer lugar, va bien aunque admitió que se tienen que tomar más acciones para atender ese problema.

El canciller indicó que se estableció el programa de cooperación con un presupuesto inicial equivalente a más de 100 millones de dólares provenientes del Fondo Yucatán previsto para Centroamérica, y se usará en el programa Sembrando vidas en El Salvador y Honduras.

Dijo que una misión técnica mexicana está en El Salvador para la implementación del programa, y reiteró que se trata de una alternativa muchísimo mejor que cualquier otra, en velada referencia a la política de coerción de Estados Unidos.

Ebrard dijo que en la reciente cumbre del G-20 en Japón, México presentó el tema de la crisis migratoria y entregó allí a todos la carta del presidente López Obrador exhortando a que el mundo debe actuar contra las causas que generan la migración.

De tal manera, dijo, la cumbre acordó como se expone en el punto 42 del texto final, establecer que los grandes movimientos migrantes sean preocupación mundial por sus consecuencia sociales, políticas y económicas, y que los países del G-20 asuman una corresposabilidad para abordar las causas profundas que los generan.

¿A qué lleva este párrafo?, se preguntó el canciller. Pues a que la migración sea a partir de ahora un tema principal en el G-20 y como tal su examen estará en la agenda de la próxima cumbre en 2020.

Dijo que hay un apoyo internacional al plan que se realiza junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y esperan que se traduzca en recursos y cooperación técnica.