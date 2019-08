A continuación texto completo del comunicado conjunto de Cuba y Noruega sobre la paz en Colombia, publicado en el sitio web cubaminrex.

La República de Cuba y el Reino de Noruega, Países Garantes de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que concluyó con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ratifican su compromiso con la paz de Colombia y expresan su profunda preocupación por el reinicio de la lucha armada por parte de algunos miembros de las FARC-EP.

Los países Garantes respaldan a todos aquellos que defienden el Proceso de Paz en Colombia.

Asimismo, confirman la vigencia del histórico Acuerdo Final de Paz y consideran que su implementación efectiva y estricto cumplimiento es el camino para preservar la paz.

En este contexto, revisten particular relevancia la protección de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como los temas vinculados con la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la seguridad y la plena reintegración y reincorporación de los ex combatientes de las FARC-EP a la vida civil, en interés de consolidar el proceso de paz.

Los países Garantes, Cuba y Noruega, reiteran una vez más la disposición a continuar apoyando y acompañando los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia.

(ACN)