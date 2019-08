Trump vincula tiroteos masivos a problemas de enfermedad mental

Conmoción y shock en EEUU tras una serie de ataques armados que han dejado una treintena de víctimas mortales y varias decenas de heridos en diferentes lugares del país.

Líderes políticos y sociales han llamado a actuar para controlar el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos.

Al menos 20 personas, entre ellos seis mexicanos, murieron a causa de un tiroteo que ocurrió en un centro comercial de la ciudad estadounidense de El Paso, cerca de la frontera con México.

El autor de los disparos se entregó a la Policía en el centro comercial sin ofrecer resistencia. Las autoridades no han revelado la identidad del atacante, adelantando solo que se trata de un hombre blanco, de 21 años. Sin embargo, el momento de la entrada del agresor en la tienda de Walmart quedó captado por una cámara de seguridad y las imágenes se hicieron públicas. En varios medios de comunicación ha trascendido que se trata Patrick Crusius.

En las redes están circulando pantallazos de un supuesto manifiesto del tirador que asegura que su ataque es la respuesta a la “invasión hispana” de Texas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, lamentó el tiroteo en su cuenta de Twitter.

Unas 10 personas perdieron la vida, entre ellos el atacante, y otras 27 sufrieron heridas en un tiroteo en el casco histórico de Dayton, estado de Ohio. El incidente se produjo a las 1:00 de la madrugada (hora local).

El atacante habría disparado con un fusil de calibre .223 y está entre los fallecidos tras ser abatido por la policía en menos de un minuto. El jefe de policía explica que de no haber sido así, el daño causado habría sido mayor.

Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019