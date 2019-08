(Foto: prensa-latina.cu)

Bruselas, , 5 ago (Prensa Latina) El acuerdo alcanzado para la salida británica de la Unión Europea (UE) es ”el mejor posible” y no está abierto a la negociación, advirtió hoy en conferencia de prensa la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.

Reconoció, sin embargo, que el Ejecutivo europeo está dispuesto a hablar con el nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

La vocera respondió así a una columna de opinión publicada por el ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, quien pidió a la jefatura del bloque que cambie los términos del pacto porque el Parlamento británico no aceptará el acuerdo actual.

La posición de que el acuerdo de salida no está abierto a negociación ‘sigue sin cambios, pero estamos abiertos a hablar de la declaración política’, aseguró Andreeva.

Agregó que ‘estamos dispuestos a hablar y comprometernos con el primer ministro Johnson’.

En la columna publicada este domingo por el diario The Mail on Sunday, Barclay dijo que las ‘realidades políticas’ han cambiado desde que los británicos votaron en favor de abandonar la UE hace más de tres años.

Johnson ha insistido en que Reino Unido dejará la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo, y ha dicho que no tiene sentido mantener nuevas conversaciones a no ser que el bloque esté dispuesto a abandonar la denominada ‘salvaguarda’ irlandesa acordada con su predecesora, Theresa May.

No obstante, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, indicó que la UE no renegociará el pacto.

‘No estamos en un juego de acusaciones cruzadas, no es nuestro cometido. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para un escenario sin acuerdo’, subrayó Andreeva.

Apuntó que si Reino Unido se marcha de la UE sin un pacto, provocará una ‘disrupción significativa’ a ciudadanos y empresas, y la acción tendrá ‘un gran impacto económico’.

‘Ambas partes negociaron con sus mejores intenciones y esfuerzos. El resultado sobre la mesa es el mejor acuerdo posible y no creo que haya ningún error o culpa que atribuir’, manifestó.

La portavoz europea indicó que el bloque comunitario espera que Reino Unido ‘cumpla su compromiso de impedir una frontera dura’, y a la vez proteja ‘el lugar de Irlanda en el mercado interno’.