Eran alrededor de las 10 de la noche de este martes martes, próximo a la séptima avenida y la calle 46, cuando un ruido alertó a las personas que se encontraban cerca y se creó una falsa alarma de tiroteo en Times Square, lo cual originó un ambiente de terror, miedo, caos, y provocó una estampida humana, como se ve en un video tomado desde arriba.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy

