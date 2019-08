(Foto: prensa-latina.cu)

Caracas, 28 ago (Prensa Latina) La campaña mundial No more Trump (No Más Trump), en repudio al bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, alcanzó hoy siete millones de firmas en la nación sudamericana, afirmó el presidente Nicolás Maduro.

El jefe de Estado venezolano exhortó a la unidad nacional para rechazar las sanciones coercitivas de Washington, las cuales han generado pérdidas millonarias, así como la dificultad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades de la nación.

‘Todo el pueblo de Venezuela ha firmado. Los llamo a unirnos en el amor, a trabajar con honor y con buena voluntad’, expresó el mandatario durante una alocución pública.

A inicios de agosto, la administración de Trump a través de un decreto ejecutivo, aprobó nuevas restricciones contra la República bolivariana, en las que se ordena congelar todos los bienes y activos que se encuentran en el país, así como la prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras.

En respuesta a esta nueva arremetida, desde el pasado 10 de agosto se desarrolla una jornada mundial de recolección firmas, las cuales serán entregadas al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, a quien instan a pronunciarse contra las sanciones del Gobierno estadounidense.

A la campaña que culminará el 10 de septiembre, se unieron movimientos sociales y políticos de varios países.