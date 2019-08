(prensa-latina.cu)

Washington, 18 ago (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió a sus funcionarios de seguridad nacional estacionar barcos de la Marina a lo largo de la costa venezolana para evitar la entrada y salida de bienes, divulgó hoy Axios.

El portal digital de noticias aseguró haber consultado a cinco miembros actuales y anteriores de la administración que escucharon directamente al mandatario republicano discutir la idea o que fueron informados sobre los comentarios privados de Trump.

De acuerdo con el medio, el jefe de la Casa Blanca, quien mantiene una creciente hostilidad contra el país sudamericano y el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, ha planteado la idea de un bloqueo naval periódicamente durante al menos un año y medio, y la abordó tan recientemente como hace varias semanas.

Agregaron que, a su entender, el Pentágono no se ha tomado en serio esta idea extrema, en parte porque los altos funcionarios creen que no es práctica, no tiene base legal y absorbería los recursos de una Marina que ya realiza acciones contra China e Irán.

Si bien el gobernante ha aludido públicamente a un bloqueo naval contra Venezuela, como a principios de este mes, cuando respondió afirmativamente a un periodista que le preguntó si lo estaba considerando, en privado se ha referido al tema con mayor intensidad.

‘Literalmente dijo que deberíamos sacar los barcos y hacer un embargo naval. Evitar que todo entre’, manifestó a Axios una de las fuentes que escuchó los pronunciamientos del jefe de Estado.

Esa persona dijo suponer que Trump estaba pensando en la llamada Crisis de Octubre o Crisis de los Misiles, en 1962, cuando Estados Unidos decretó un bloqueo naval contra Cuba.

Pero Cuba es una isla y Venezuela es una costa masiva. Necesitaría enormes y enormes cantidades de recursos, probablemente más que lo que la Marina puede proporcionar, agregó la fuente sobre las intenciones actuales del presidente.

Al mismo tiempo, Axios reportó que Trump está profundamente frustrado de que la oposición no haya podido derrocar a Maduro, más de tres meses después de un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Washington, y a más de seis meses de que Trump dio su apoyo a Juan Guaidó, quien en enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela.

El reporte sobre el interés de Trump en sumar un bloqueo naval a las numerosas acciones emprendidas por su administración contra Venezuela aparece después de que el 6 de agosto el mandatario ordenó bloquear todos los bienes e intereses en propiedad del Gobierno venezolano bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

Tal medida elevó a la categoría de embargo económico total las medidas coercitivas y unilaterales dirigidas a generar un cambio de régimen en Caracas.