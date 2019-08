(PL)

Por Lisbet Rodríguez Candelaria

Caracas, 31 ago (Prensa Latina) El reinicio de los diálogos con la oposición venezolana luego de que el Gobierno retomara contactos con Noruega marca hoy el escenario político de Venezuela, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.

Con el apoyo de Noruega, de gobiernos del mundo y del pueblo venezolano se han establecido unas primeras conversaciones de aproximación, declaró el presidente Nicolás Maduro.

En entrevista concedida a la agencia de noticias Xinhua, difundida por medios locales, el jefe de Estado manifestó su confianza en que en los próximos días se darán buenas noticias del proceso de conversaciones.

El gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, representante del Ejecutivo en los diálogos con la oposición, aseguró en una alocución reciente que el gobierno bolivariano mantiene su disposición a discutir cualquier propuesta política en respeto a la Constitución.

Afirmó que las facciones radicales de la oposición partidarias de la violencia, las medidas coercitivas y la intervención militar como ruta para lograr un cambio de régimen quedaron aisladas por el pueblo venezolano.

Maduro había descartado anteriormente la posibilidad de diálogo con grupos opositores sometidos a la política hostil de Washington contra la nación sudamericana.

Al respecto precisó que las negociaciones desarrolladas en Noruega y Barbados con el auspicio del gobierno de Oslo involucraron a organizaciones de la extrema derecha que apelaron a intentos de magnicidio, conatos golpistas y llamados a la invasión militar extranjera para provocar un cambio político por vías inconstitucionales.

Repudió la postura entreguista de esos sectores que ‘salieron a festejar’, tras la orden de la administración de Donald Trump de establecer un bloqueo total a los bienes y activos venezolanos en territorio estadounidense; ‘en esas condiciones no puede haber diálogo’, indicó en esa ocasión.

Esta semana Maduro desestimó las declaraciones injerencistas del enviado especial de Estados Unidos para la nación sudamericana, Elliott Abrams, sobre la posibilidad de elecciones en el país e instó a los trabajadores venezolanos a organizarse para elegir sus candidatos de cara al proceso comicial, previsto para 2020.

Luego de la aprobación por el órgano plenipotenciario de una comisión constituyente para determinar la fecha de las elecciones parlamentarias en el país sudamericano, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que la Constitución de Venezuela es muy clara en cuanto a que ningún poder es superior a la Constituyente y esta puede convocar a sufragios en cualquier momento.

En un contexto marcado por el asedio del gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana, Cabello aseguró que los ataques por parte de la administración de Trump unifican a todas las fuerzas revolucionarias.

Más allá de las diferencias ‘lógicas y necesarias’ existentes en la nación sudamericana podemos decir que nuestra clase obrera apoya a la revolución y al presidente Maduro, expresó el titular del foro plenipotenciario a finales de semana.

Tal es así que más de ocho millones de venezolanos han estampado sus firmas en rechazo a las medidas coercitivas de Washington, como parte de la campaña mundial No More Trump (No Más Trump), que culminará el 10 de septiembre y a la que se unieron movimientos sociales y políticos de varios países.

Al respecto, Maduro llamó a todo el pueblo de Venezuela a trabajar con honor y con buena voluntad.

Durante el I Encuentro Internacional de Trabajadores en Solidaridad con la Revolución, que concluye este sábado, el mandatario propuso también la gestación de un nuevo modelo de clase obrera mundial, con liderazgo, dinamismo y fuerza renovadora para asumir las causas de la igualdad social.

‘Los únicos con un proyecto para gobernar y dirigir este país somos los chavistas, los bolivarianos del siglo XXI’, enfatizó el jefe de Estado venezolano.