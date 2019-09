El huracán Dorian, de categoría máxima y con vientos de 290 km/h, sacude Bahamas rumbo a proximidades a la costa este de Estados Unidos. El ciclón está dejado un panorama desolador en numerosas poblaciones del noroeste del país, donde los habitantes han abandonado sus casas y se han refugiado en colegios e iglesias.

Las islas están siendo pasto de las inundaciones provocadas por Dorian. En las islas Ábaco ha destruido casas y pueblos.

La noche del 1 de septiembre, Lachino Mcintosh, de 7 años, se ahogó cuando junto a su familia intentaba abandonar su hogar en las islas Ábaco.

First death recorded in Abaco following Hurrican Dorian passage on Abaco….

BP BREAKING| The first recorded death of Hurricane Dorian is now being confirmed. Seven year-old, Lachino Mcintosh, drowned after his family attempts to relocate their home. McIntosh’s sister is missing pic.twitter.com/UQ99XPlBEa

— Bahamas Press (@Bahamaspress) September 2, 2019