Escuchó la ONU contundente denuncia de Venezuela

Naciones Unidas, 28 sep.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, que constituyen hoy una amenaza a la paz y la seguridad internacional.

Durante su intervención este viernes en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en su 74 período de sesiones, Rodríguez anunció que pedirá la investigación de las violaciones de Washington contra la nación bolivariana.

En ese sentido, explicó que Venezuela es el mejor experimento perverso contra el multilateralismo, ‘hemos perdido 130 mil millones de dólares de 2015 a 2018 por causa del bloqueo estadounidense, lo cual significa un despojo de los recursos del país sudamericano’, subrayó.

Detalló a su vez, que Estados Unidos adoptó más de 350 medidas unilaterales contra la nación bolivariana y realiza una apropiación ilícita de recursos y activos en el exterior, así como un bloqueo financiero y comercial total.

Washington ya no solo lanza bombas que matan a los pueblos del mundo, existe un nuevo tipo de terrorismo de Estado, el cual usa bancos, empresas y compañías de seguro, acotó.

De acuerdo con la vicepresidenta, unos 34 países sufren las agresiones económicas del Gobierno estadounidense, entre ellos, Cuba y Nicaragua.

Por tal motivo, se pronunció en nombre de las naciones libes del mundo para pedir a Washington menos arrogancia y más tolerancia.

Acotó además que la migración venezolana es forzada esencialmente por las agresiones económicas que causan penurias al pueblo.

Al referirse a las altas cifras divulgadas y su veracidad, advirtió que se trata de una matriz para estigmatizar al país.

Como muestra del rechazo de los venezolanos al bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense, Rodríguez entregó este viernes al secretario general de la ONU, António Guterres, la certificación de firmas de la campaña mundial No More Trump (No Más Trump), iniciada en agosto pasado, la cual contó con el apoyo de movimientos sociales de diversos países.

La vicepresidenta hizo entrega también a Guterres de una copia del acuerdo suscrito en la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y sectores no extremistas de la oposición venezolana, en aras de la paz y la tranquilidad de la nación.

En conferencia de prensa realizada en la ONU tras su discurso en el segmento de alto nivel de la Asamblea General, Rodríguez reiteró que el Gobierno de Caracas siempre intentará propiciar el diálogo para resolver las diferencias.

‘Venezuela es y seguirá siendo una sola, única e indivisible, pese al bloqueo y a la hostilidad de Estados Unidos’, recalcó.

Compartió asimismo con Guterres información sobre campamentos terroristas en Colombia, tema respecto al cual denunciaba durante su intervención en la ONU, que el Gobierno de Iván Duque entrena en su territorio a mercenarios, los cuales pretenden usar contra Caracas, con la complicidad de Estados Unidos.

En tal sentido, aseguró que no permitirán agresiones contra la nación bolivariana y recordó que el camino para abordar las diferencias es el de la diplomacia.