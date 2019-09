El gobernador del estado de Carolina del Sur (EE.UU.), Henry

McMaster, ordenó este domingo la evacuación obligatoria de los

residentes de las zonas costeras debido al acercamiento del huracán

Dorian, informa AP.

Según el reporte, la evacuación comenzará el 2 de septiembre por la tarde (hora local) y afectará aproximadamente a un millón de personas.

Este domingo, Dorian tocó tierra en las Bahamas con una fuerza que iguala el récord de huracanes en el Atlántico, establecido en 1935, según los meteorólogos, y continúa su rumbo hacia la costa este de EE.UU., donde se espera que afecte a los estados de Florida, las Carolinas, Georgia y Alabama.

(Corrects date) The entire coast of South Carolina will be under a mandatory evacuation order starting Monday at noon. More: https://t.co/nCqK0yQHgR

— The Weather Channel (@weatherchannel) September 1, 2019