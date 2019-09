El huracán Dorian de categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 290 kilómetros por hora, puede tener consecuencias devastadoras para las Bahamas y especialmente para las islas Ábaco, que están este domingo en el ojo de la tormenta, advierten expertos.

“¡Busquen refugio ahora! ¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en peligro la vida!”, ha instado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en su cuenta de Twitter.

Extreme winds from the eyewall of #Dorian in excess of 180 mph will affect the Abaco Islands during the next few hours. TAKE COVER NOW! THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS AND LIFE-THREATENING SITUATION. Move immediately to the safe room in your shelter. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mr15oGasxH

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019