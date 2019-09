(Foto: actualidad.rt.com)

Un tiroteo masivo se produjo este 31 de agosto en las ciudades de Odessa y Midland, en el estado de Texas (EE.UU.). El acto de agresión se cobró la vida de 5 personas y ha dejado 21 heridos. Veamos lo que se sabe del lamentable suceso

¿Qué se sabe sobre el tirador?

De momento no ha sido revelada la identidad del atacante, pero las autoridades indicaron a la CNN que creen que lo habían identificado y ahora están pidiendo una orden judicial para examinar su vivienda.

Por ahora se sabe que se trata de un hombre blanco de unos 30 años, según declaró durante la primera rueda de prensa tras el tiroteo el jefe del Departamento de Policía de Odessa, Michael Gerke.

Dramatic| #Odessatx Another video angle the mother fled fear of her life, when the gunmen fired rounds of shots #Texans #texasshooting

En cuanto al arma que usó el agresor, la teniente del Departamento de la Seguridad Pública de Texas, Elizabeth Carter, indicó que estaba armado con un rifle.

El motivo del tiroteo se desconoce hasta este momento.

¿Cómo se desplazaba el agresor?

El incidente comenzó a las 15:17 (hora local) en Midland, cuando —informa la portavoz del Departamento de la Seguridad Pública de Texas, Katherine Cesinger— un agente de seguridad pública dio el alto en la carretera Interestatal 20 (I-20) a un Honda dorado por no haber encendido la direccional para girar a la izquierda. VIDEO: El momento en que la Policía abate al autor del tiroteo masivo en Texas

Sin embargo, antes de que el vehículo se parara completamente, su conductor “apuntó un rifle hacia la ventanilla trasera de su coche y efectuó varios disparos” en dirección del auto policial. La acción provocó heridas a uno de los dos policías presentes en el coche patrulla.

Gerke afirmó que el agresor se dio a la fuga dirigiéndose hacia el oeste, en la ciudad de Odessa, y tiroteó a un individuo en la I-20.

“Aparentemente el sujeto luego condujo por nuestro bucle del este hacia la calle 42, donde hubo múltiples víctimas”, señaló. “En cierto punto, el sujeto robó un camión de correos, abandonó su vehículo y hubo otras víctimas después de eso“, agregó.

El atacante se dirigió hacia el cine Cinergy de Odessa, donde entró en contacto con las fuerzas del orden y “ocurrió el intercambio de disparos”, que acabó con la muerte del atacante.

Mientras tanto, en los videos dinfundos en las redes sociales se ve cómo el camión de correos de color claro embistió a gran velocidad una barrera de coches policiales, tras lo cual el vehículo quedó detenido en sentido contrario. Varios policías se acercaron al camión y el primero en llegar le propinó varios disparos al conductor.

Víctimas

“Tenemos a un agente del orden público herido. Tenemos a un oficial del Departamento de Seguridad Pública en el condado de Midland, un agente del Departamento de Policía de Midland y un agente del Departamento de Policía de Odessa que fueron heridos. En cuanto a las bajas civiles, tenemos al menos 21 víctimas de bala y al menos 5 muertos en este momento”, declaró Gerke. El oficial reiteró que no dispone de información sobre el estado de las personas que estaban en el camión postal robado, pero opinó que están entre los baleados.

#BREAKING: Here is video from snapchat showing a heavy police response after reports of an active shooter in Odessa and Midland, TX. Report: Multiple people injured and at least one person is dead.

Por el momento se desconoce si el número de muertos, anunciado por Gerke, incluye al propio tirador.

A su vez, el director ejecutivo del hospital Medical Center Health System de Odessa, Russell Tippin, señaló a los periodistas que el centro recibió a 13 víctimas del ataque, entre ellas un muerto, 7 personas en estado crítico y 2 graves. Asimismo, precisó que una de las víctimas tenía menos de dos años.

Mientras tanto, un colegio en el condado de Ector, en dicho estado, dio a conocer que uno de sus estudiantes murió como consecuencia del ataque.

Informes de dos tiradores

Momentos después de que se registraron los primeros disparos, los departamentos policiales de Midland y Odessa afirmaban que podía tratarse de dos agresores, en vista de las informaciones sobre vehículos distintos desde los cuales se efectuaban los disparos, así como los lugares desde donde se llamaba a las fuerzas de seguridad para dar la voz de alarma. “Creemos que hay dos tiradores en dos vehículos diferentes”, informaron los policías de Midland.

Here's video from a shooting incident in Midland, Texas. Several shooting scenes being reported in the Midland-Odessa area. Video taken by Jesse Esparza.

Asimismo, desde el Departamento de Policía de Odessa reportaban de un tirador —aunque no descartaban que pudieran ser dos— que atacaba gente “al azar” mientras se desplazaba en un vehículo. “En este momento hay múltiples heridos de bala”, dijo su comunicado en Facebook.

Debido a la situación, las autoridades pidieron a los residentes de las zonas afectadas no salir de sus casas.

Testigos del ataque

Poco después, en las redes han aparecido varios videos captados por testigos presenciales del tiroteo y las evacuaciones masivas.

People running out of the Cinergy movie theater, earlier today, in Odessa, Texas. #odessashooting

Credit: Aggie Acosta

Credit: Aggie Acosta pic.twitter.com/Q87oV0LiFt — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 1, 2019

El canal texano KOSA-TV, afiliado a la CBS local, que cubría el tiroteo masivo, seguía transmitiendo a pesar de verse obligado a desalojar el estudio dos veces. Los estudios de este canal se encuentran en el centro comercial Music City Mall, que fue evacuado por los agentes en medio de los reportes de que había un tirador activo en el edificio.

“Tenemos que irnos por un minuto, no sabemos qué está pasando”, dijo el presentador, antes de abandonar el estudio. “Amigos, esta es una situación grave que queremos que sepan”, añadió manteniendo la calma.

This is the exact moment when – while they were reporting LIVE ON AIR – the team at @CBS7News was evacuated due to a threat of an active shooter in the mall. They kept broadcasting via audio from the parking lot.
#Odessashooting #TexasShooting #Odessa

Reacción de las autoridades

El presidente estadounidense, Donald Trump, tuiteó que está al tanto del ataque en Texas. “El FBI y fuerzas del orden están trabajando plenamente”, reiteró.

Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó su apoyo a las víctimas de un “ataque sin sentido y cobarde” que se produjo en el estado. “La primera dama y yo estamos con los corazones rotos por este ataque sin sentido y cobarde y ofrecemos nuestro apoyo firme a las víctimas, sus familias y todas las personas de Midland y Odessa”, reiteró a través de un comunicado.

Abbott hizo hincapié en que las autoridades locales “proporcionarán recursos si son necesarios y harán justicia” en este caso.

Mark Rogers/Odessa American77

