Díaz-Canel inicia visita a Rusia (+Fotos)

Díaz-Canel intervino este viernes en el primer día de la sesión plenaria del segmento de alto nivel de la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), celebrada en los últimos días en Bakú, la capital azerbaiyana. En la referida cita cimera, el jefe de Estado de Cuba denunció el bloqueo de Estados Unidos contra su país y los efectos nocivos del refuerzo de ese cerco en los últimos meses. Además, llamó al movimiento regional a alinearse en base a un no por la guerra, sí por la paz, no por hegemonismos, sí por el multilateralismo, no por la injerencia, sí por la soberanía, declaró. El jefe de Estado cubano defendió un alineamiento por el no por el odio, sí por la solidaridad, no por el control del mundo entre poderosos, sí por la verdadera libertad y la democratización de la ONU y las relaciones internacionales. Sólo la unidad podrá salvarnos, afirmó.