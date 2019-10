Lo que sucede en Ecuador desgarra el alma, Correa

Buenos Aires, 5 oct (Prensa Latina) El expresidente Rafael Correa afirmó que lo que sucede en Ecuador desgarra el alma y que las recetas del Fondo Monetario Internacional fracasaron en su país y Argentina y Grecia.

En una entrevista con el periodista argentino Gustavo Sylvestre para Radio 10, habló sobre la compleja situación desatada en su nación en las últimas horas, hoy en estado de excepción, del contexto regional actual y las elecciones en Argentina, el venidero 27 de octubre.

Con críticas duras a su sucesor Lenín Moreno, Correa subrayó que cuando asumió el gobierno en 2007, dejamos lo que creíamos que estaba bien, en cambio el actual destruye todo lo bueno que hicimos.

Al ahondar sobre el Estado de Excepción declarado por Moreno tras los paros y protestas desatadas contra sus medidas económicas, el exmandatario señaló que esto ‘implica censura de prensa, militarización, pérdida de derechos civiles a reuniones públicas, entre otras cosas’.

Correa se refirió a las recetas aplicadas que vinieron de la mano del FMI, y lo comparó con lo vivido hace ya más de un año en Argentina, cuando el presidente Mauricio Macri recurrió a un préstamo a ese organismo que devino también en fuertes protestas y en un país hoy endeudado y en recesión.

‘Implementan esas medidas para aumentar la pobreza, pero además son ineficientes, estas medidas no generan crecimiento, empleo, nada’, explicó Correa tras añadir que cuando los empresarios les convienen son neoliberales, pero cuando necesitan rescate van a buscar al Estado’.

Asimismo, resaltó que en Ecuador ‘nadie votó por el FMI ni por el aumento de los combustibles’, y en cuanto al estado de excepción, la Asamblea podría revocarla pues en caso de gravedad institucional y conmoción social se puede pedir adelanto de elecciones.

Pero no lo van a hacer porque prefieren la conmoción y la violencia, porque saben que si hay elecciones antes los vamos a barrer en las urnas, subrayó y manifestó que ‘si es necesario y me dejan, porque me inhabilitaron con una ley contra mi persona, sería candidato’.

Sobre los resultados de las primarias de agosto en Argentina, en las que el Frente de Todos liderado por Alberto y Cristina Fernández se afianzaron con mayor cantidad de votos y van favoritos a las generales del día 27, Correa apuntó que esto fue como ‘un vendaval de esperanza’.

‘No hay que dormirse sobre los laureles, pero las probabilidades de victoria son altísimas’, dijo sobre un potencial triunfo de esa fuerza política en los venideros comicios y añadió que en Argentina se derrumbó el cuento de la prensa.