Lula pide al pueblo evitar que se destruya a Brasil

Brasilia, 27 oct (Prensa Latina) El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien hoy cumple 74 años y 568 días de prisión política, pidió como regalo de cumpleaños que el pueblo brasileño evite que se destruya el país.

‘No hay ningún presidente elegido para destruir el país’, afirmó Lula durante una entrevista con el portal Brasil de Fato en la que se abordó, entre otros temas, su onomástico y la rutina en la injusta cárcel en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.

Reconoció que está triste por estar encarcelado, ‘pero contento de tener tantos amigos afuera, tanta gente comprensiva’.

En tal sentido agradeció a la Vigilia Libre, que desde su encierro el 7 de abril de 2018, resiste a pocos pasos de la edificación policial en Curitiba, donde se realizará un programa especial este domingo por el aniversario del exsindicalista.

Sobre su rutina dentro de la superintendencia de la Policía Federal, además de leer libros y biografías, como la de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, entre otros, señaló que está leyendo más sobre la época en que los negros eran esclavizados en Brasil.

‘Un asunto que me interesa mucho es leer sobre la esclavitud. Estoy aprendiendo porque Brasil es así, porque todavía hay prejuicios…. Este es un tema del que me enamoré, porque nunca pude entenderlo’, refirió el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

Entre una lectura y otra, Lula también escucha mucha música, incluyendo cantos gregorianos, que a veces sacuden sus noches de sueño. El expresidente se levanta temprano, prepara su propio café.

‘Me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana, preparo mi café, hago uno de calidad. No creo que haya nadie que haga un café mejor que yo’, apuntó.

Durante la plática, Lula también reafirmó su deseo de volver a casarse, señalando que encontró a una persona que le está ayudando en este momento.

Subrayó que no dejará que el odio, la soledad, el desánimo o la depresión se apoderen de él, lo que quiere es vivir.

‘Quiero vivir. Espero que el PT me use, espero que la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) me use, espero que los Sin Tierra me usen, espero que los LGBT me usen, espero que los quilombolas (afrobrasileños) me usen, espero que las mujeres me usen, espero que todos me usen para hacerme útil en mi paso por el planeta Tierra’, subrayó.

El acto central por el aniversario del exmandatario está programado para Curitiba a las 16:00 hora local. Desde ayer llegan a la ciudad caravanas para participar en las actividades culturales programadas por la Vigilia Lula Libre.

Según los organizadores, por lo menos se realizarán eventos en 80 ciudades de Brasil y en algunas de las principales ciudades del mundo.

En tal sentido se mencionó a Los Ángeles, Orlando y Nueva York, en Estados Unidos; Roma y Verona, en Italia, Londres y Oxford, en Inglaterra, además de Coimbra (Portugal), Madrid (España) y Buenos Aires (Argentina).