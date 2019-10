Pudiera definirse libertad de Lula y futuro de Lava Jato en Supremo de Brasil

Lula solo está interesado en su inocencia

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, reiteró hoy que desestima cambiar al régimen semiabierto y que solo está interesado en su inocencia.

‘Quiero que los jueces de la Suprema Corte tengan acceso a la verdad del caso y lo anulen. Ya sea que vaya a ser un año más o uno menos, o me vaya a quedar aquí (en la cárcel en Curitiba) o en otro lugar, no importa’, afirmó Lula durante una entrevista que publica el portal UOL.

Reitera que no quiere cambiar al régimen semiabierto y no da prioridad al juicio que comienza este jueves de las llamadas Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs) por parte del Supremo Tribunal Federal (STF). ‘Estoy interesado en mi inocencia’, recalca.

El exdirigente obrero minimiza tal análisis que abordará la posibilidad de encarcelamiento tras la condena en segunda instancia.

‘Como no robé, como no cometí un crimen, como no cometí ningún acto ilícito, no quiero ningún favor. No quiero compasión, quiero mi inocencia. Es lo único que acepto’, insiste el fundador del Partido de los Trabajadores.

Asegura que su ‘bisnieta algún día escuchará la frase de que su bisabuelo era un buen hombre, era honesto y no le debía nada a la justicia’.