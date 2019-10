Trumpayasadas… ¿para reír?

Es verdad que casi ningún sujeto público escapa de la mordacidad de los humoristas. Solo que algunos resultan menos fáciles de satirizar y otros se muestran, y son, una caricatura viva, es el caso de Trump y sus lamentablemente habituales Trumpayasadas.

Sus Trumpzarpatuitazos, sus Trumpdisparatados actos oratorios que baten récords de mentiras y amenazas, sus Trumpridículas gesticulaciones y poses de bravucón del barrio, su Trumpmitomanía, su Trumpmisoginía, provocan inevitable hilaridad… pero sobre todo más que preocupación.

Aunque como hoy es domingo, vamos a tratar de no agobiarnos con la pavorosa Trumptragedia que nos amenaza, de algún modo, a todos los terrícolas (no sabemos si los ET estén a salvo del Trmpeligro), y a reirnos un poco con la Trumpcomedia.

Y así, infinitamente, ¿Para reirse? Bueno, hoy es domingo, tomémoslo como Trumpcomedia, mañana, ya veremos como nos va con la peligrosa y dolorosa Trumptragedia.