Ralph Gonsalves llama a la unidad latinoamericana frente al neoliberalismo.

Por CLAUDIA GONZÁLEZ CORRALES

Un llamado a la unidad de los pueblos de la región contra el neoliberalismo y el capitalismo, y el papel de los jóvenes en esa contienda, fueron ideas centrales hoy de Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, al intervenir en la gala por los 15 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

En su discurso, señaló la responsabilidad de las nuevas generaciones en la continuación del legado del ALBA-TCP, y los instó a recordar la labor heroica de Fidel Castro y Hugo Chávez al sentar las bases de la unificación en América Latina.

Aseguró que no se debe olvidar nunca la historia, “porque si no estaríamos deshumanizados y no podríamos avanzar hacia el futuro sorteando con éxito los desafíos que se presenten”.

Gonsalves recordó que el mecanismo de integración para la unidad y el progreso de la región tiene conciencia de sus fortalezas y desafíos, y que lo más importante es lograr que la América funcione como un todo integrado ante el imperialismo y el neoliberalismo.

Enfatizó en que el objetivo central del ALBA-TCP es elevar el nivel de vida de los pueblos e impulsar el desarrollo de la civilización, por lo que los que pertenecen al mecanismo buscan lo mejor para las naciones latinoamericanas y caribeñas, comentó.

“Todos los latinoamericanos y caribeños debemos avanzar unidos a pesar de las diferencias para combatir la hegemonía mundial del neoliberalismo”, sentenció.

A la gala que se desarrolló en la histórica escalinata de la Universidad de La Habana asistieron el General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República, Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los países miembros e invitados del ALBA-TCP.

Varios trovadores, repentistas y otros artistas que defienden lo más autóctono de la cultura de América Latina sumaron sus voces a esta gran cantata por la unidad regional y la continuidad del ALBA-TCP.

El 14 de diciembre de 2004 nació por iniciativa de Fidel Castro y Hugo Chávez el bloque multilateral que ha sabido construir la unidad latinoamericana más allá de la cooperación económica y comercial, y que ha sido protagonista de proyectos como la Operación Milagro y del método Yo sí puedo.

El mecanismo de concertación lo integran en la actualidad nueve países: Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Venezuela. (ACN).