Repudian agenda represiva del gobierno chileno

Dirigentes de la Mesa de Unidad Social, organización que recoge el sentir del pueblo en la calle, protestaron en Santiago de Chile contra la llamada agenda de seguridad impulsada por el gobierno y la aprobación de esos proyectos por el Congreso.

Con ese propósito realizaron una manifestación frente a la sede del legislativo en la capital chilena, la mayoría de ellos encapuchados como señal de protesta contra la llamada ley antiencapuchados, una de las iniciativas que trata de sacar adelante el Ejecutivo

Igualmente expresaron su rechazo a la aprobación del proyecto de ley antisaqueos que la víspera fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y que es considerado un intento dirigido a criminalizar al movimiento popular en general, incluidas las manifestaciones pacíficas a favor de cambios profundos en Chile.

Entre los participantes, el vocero de la Coordinadora No más AFP, Luis Mesina, defendió el legítimo derecho a la movilización social y añadió que los actos de violencia que han ocurrido son un problema del Estado y sus instituciones, incluido el Congreso, que han sido incapaces de comprender la dimensión y las causas de la crisis que vive el país.

Tras advertir que la violencia no se va a resolver si no hay respuestas claras a las demandas sociales, Mesina llamó al Senado, donde deberá ser analizada ahora la iniciativa, a escuchar el clamor de la ciudadanía y que detengan esta ley “que es absolutamente directa contra el movimiento social, no es una ley que persiga a los abusadores del país”.

Carolina Espinosa, del gremio de la salud municipal, expresó que es evidente la incapacidad e ineficiencia de las fuerzas del orden para contener los saqueos en los barrios, que atentan contra los objetivos del movimiento social y llamó a continuar las movilizaciones y la desobediencia civil.

Rodrigo Mundaca, del Movimiento de Defensa del acceso al Agua y la Protección del Medioambiente (Modatima), aseguró que las organizaciones populares no son responsables de quienes queman y saquean, sino de instalar en el debate político la necesidad de cambiar el actual orden de cosas.

La aprobación de la denominada ley antisaqueos generó una fuerte polémica y división en el Frente Amplio, de oposición, luego que diputados de ese conglomerado votaran a favor y luego expresaran públicamente su arrepentimiento.

Para esta tarde, a partir de las 18:00 hora local, fue convocada una concentración en la Plaza de la Dignidad (Baquedano) con el mismo objetivo de protestar contra la agenda represiva del gobierno.

