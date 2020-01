Masivo recibimiento a candidato del MAS en Bolivia

El Alto, Bolivia, 28 ene (Prensa Latina) Una multitud de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y otras organizaciones afines, recibió hoy en el aeropuerto de esta ciudad a su candidato presidencial, Luis Arce.

Procedente de Argentina, donde fue anunciada su candidatura junto a la del excanciller David Choquehuanca para vicepresidente, Arce fue vitoreado a su regreso al país donde ejerció como titular de Economía y Finanzas durante casi la totalidad de los mandatos de Evo Morales.

Choquehuanca también lo esperó en la terminal aérea, ahora juntos deben dar inicio a la campaña que de acuerdo con el programa electoral los oficializará como binomio por el MAS el 3 de febrero.

Desde Argentina el exmandatario Morales aplaudió las muestras de apoyo a Arce y Choquehuanca y la unión que con ello muestras las diferentes organizaciones políticas que los respaldarán con las votaciones previstas para el 3 de mayo.

‘Saludo la espontánea concentración del pueblo paceño, dirigentes del MAS-IPSP y del Pacto de Unidad, para recibir al candidato y futuro presidente de #Bolivia, el hermano Lucho Arce Catacora. #VolveremosYSeremosMillones’, escribió Morales en Twitter.

Sin embargo las autoridades del gobierno transitorio de Bolivia notificaron a Arce en el mismo aeropuerto que debe comparecer ante la Fiscalía en relación con el caso sobre el supuesto desfalco al Fondo Indígena.

Involucrar a dirigentes y figuras prominentes del MAS y los gobiernos de Morales en escándalos de corrupción ha sido una práctica común de las autoridades transitorias, sobre todo, de acuerdo con analistas, para desvirtuarlos de cara a las próximas elecciones.

Arce es investigado por el delito de incumplimiento de deberes a razón de no fiscalizar como es debido los proyectos relacionados con el Fondo Indígena, cargos que el candidato rechaza rotundamente.

La gente que me conoce sabe que jamás me he ensuciado las manos, así que estoy con la conciencia tranquila, dijo en entrevista concedida a Sputnik.