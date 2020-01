Ocupan central nuclear francesa durante jornada de paro general

Alrededor de 400 manifestantes ocuparon la Central Nuclear de Gravelines, ubicada en la costa norte de Francia, durante la jornada de huelga general que se desarrolla en todo el país para exigir la retirada de la reforma de pensiones.

La irrupción en la planta provocó un importante descenso en la producción de electricidad, según fuentes sindicales, pasando de los 5 mil 600 megavatios que se producían en la tarde de ayer a menos de mil 400 este jueves.

Esta desaceleración en la planta le costará caro a la compañía (EDF), aseguró Nicolas Dessertenne, delegado de la Central General del Trabajo (CGT) en la instalación, quien añadió que la compañia tendrá que comprar energía, y no necesariamente a un precio ventajoso.

Por su parte, el responsable del sindicato Fuerza Obrera, Franck Redondo, expresó que ser asalariado en la energía nuclear no es un trabajo fácil, no somos personas privilegiadas, existe precariedad y no nos vemos trabajando con el uranio hasta los 64 años, en referencia a la edad prevista para la jubilación en el controvertido proyecto del gobierno.

Francia vive hoy su cuarta jornada de huelga general desde que el pasado 5 de diciembre una amplio movimiento de protesta comenzara las movilizaciones contra el plan de reforma de pensiones, que el ejecutivo quiere imponer pese al rechazo de todos los sindicatos del país.

