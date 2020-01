Recuerda Movimiento al Socialismo en Bolivia que en dos semanas cesa régimen de facto

Andrónico Rodríguez. dirigente opositor por el Movimieno al Socialismo (MAS), recordó a las autoridades golpistas de Bolivia que, según establece la constitución, dentro de dos semanas debe terminar su mandato y denunció la ausencia de garantías para las próximas elecciones.

Rodríguez, precandidato presidencial del MAS ratificó asimismo que el próximo fin de semana las bases de la agrupación y de las organizaciones sociales integrantes del Pacto de Unidad decidirán las medidas a tomar a partir del 22 de enero, cuando -según la Carta Magna- culmina el actual período constitucional iniciado en 2014 con la presidencia de Evo Morales.

Reiteró que hay que acatar la Constitución, por lo que el 22 de enero debe terminar el actual gobierno de facto, hecho que genera incertidumbre total y lo peor es que quiere llevar adelante las elecciones generales en una situación en la que no hay garantías.

“Hay una operación sistemática para descabezar y destrozar a la dirigencia del MAS. De manera muy silenciosa, las persecuciones de dirigentes siguen; están sembrando pruebas para catalogarlos de narcotraficantes, terroristas o sediciosos”, advirtió.

El joven dirigente llamó al régimen golpista a reflexionar y tener en cuenta que no son un gobierno electo y su única misión es llevar adelante las elecciones y no entrar en otras decisiones que no les corresponden.

Entretanto, medios locales destacan que el gobierno de facto de Bolivia aspira a prorrogar el mandato de Jeanine Áñez con la excusa de que el plazo para las elecciones se extiende más allá de la fecha para abandonar los cargos.

De acuerdo con la ley, Áñez cesa en el cargo el 22 de enero, mientras que las elecciones generales fueron fijadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 3 de mayo.

El ministro de Justicia del gobierno de facto, Álvaro Coímbra, exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a prorrogar el mandato de Áñez y otras autoridades, decisión que calificó como “la más importante de la época democrática de nuestro país”, según el diario El Deber.

Aun se desconoce la postura del TCP al respecto y se esperan reacciones en contra de constitucionalistas y grupos opuestos al gobierno de facto, que podría ver a sus titulares de Gobierno y Defensa a disposición de lo tribunales por la represión de los uniformados a las manifestaciones de los seguidores del depuesto presidente Evo Morales.

Bolivia elegirá en mayo nuevo presidente y vicepresidente, cargos para los que de acuerdo con encuestas recientes aparecen como favoritos los candidatos designados por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), a ser elegido en asamblea de la organización el 19 de enero.

(Con información de PL)