El dinero no se seguirá imponiendo en la política mexicana, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional de la ciudad de Pénjamo, en el estado de Guanajuato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que ya no va a ser ese poderoso caballero ‘Don Dinero’, el poder económico, el que decida sobre la vida pública de México, ni los individuos adinerados van a poder delinquir de manera impune.

“Ya no es el tiempo de antes, ya no es de que yo puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a Ministerios Públicos, y voy a comprar a jueces, y voy a comprar autoridades, y me van a sacar de la cárcel, ya no va a ser así”, reiteró López Obrador, quien agregó que se está “limpiando de corrupción al gobierno”.

El presidente mexicano aseguró que su administración está trabajando para garantizar “los mínimos de bienestar” a la sociedad para alejar a las personas de las actividades delictivas.

“Todo esto es lo que hace una sociedad mejor, lo que permite que vivamos en una sociedad mejor, y esto es lo que aleja la tentación de que algunos tomen el camino de las conductas antisociales, sobre todo que los jóvenes se enrolen, sean enganchados en las bandas de delincuentes”, concluyó el jefe de Estado

mexicano.

