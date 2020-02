¿Por qué Nancy Pelosi rompió el discurso de Trump?

Washington, 5 feb (Prensa Latina) La titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró hoy que rompió una copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión por sus muchísimas mentiras.

De acuerdo con la legisladora, ella no tenía planeado realizar esa acción, que ejecutó instantes después del final de la alocución ayer del mandatario ante el Congreso, pero lo hizo pues no encontró una página del texto en la cual Trump no mintiera, expresó.

Anoche vimos al presidente de Estados Unidos destrozar la verdad frente a nosotros, romper la verdad, manifestó Pelosi en una reunión a puerta cerrada, según un asistente a ese encuentro citado por reportes de prensa.

Traté de encontrar una página que no contuviera una mentira, expresó Pelosi, quien extendió su mano derecha a Trump antes del discurso para saludarlo cortésmente y no recibió una respuesta similar.

Este miércoles, medios norteamericanos de prensa se refirieron a los comentarios falsos del discurso de Trump, y los demócratas lo calificaron de larga colección de mentiras diseñadas para engañar a los votantes.

Para el diario The Washington Post, que suele realizar un seguimiento de las expresiones engañosas del jefe de la Casa Blanca, la intervención de ayer, de 80 minutos de duración, una vez más ‘estuvo repleta de hechos exagerados y cifras dudosas’.

Muchas de esas afirmaciones han sido refutadas repetidamente, ‘pero el presidente persiste en usarlas’, apuntó el periódico, que mencionó, por ejemplo, comentarios como que la economía estadounidense actual es la mejor de la historia.

El Post y otras organizaciones periodísticas llamaron la atención sobre la frase de Trump de que siempre protegerá a los pacientes con condiciones médicas preexistentes.

Varios medios la calificaron de inmediato de falsa, al recordar, entre otros temas, que el Ejecutivo respaldó una demanda en la cual se alega que las protecciones establecidas en la ley sanitaria Obamacare para las personas con condiciones preexistentes son ilegales.

Por su parte, la cadena de televisión NBC rechazó el pronunciamiento de Trump sobre las llamadas ciudades santuario, pues el gobernante afirmó que en esos lugares liberan ‘a peligrosos delincuentes extranjeros que se aprovechan del público, en lugar de entregarlos al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para que sean retirados de manera segura’.

Tales palabras de son falsas, sostuvo NBC, pues si bien esos sitios no cooperan con las solicitudes de detención del ICE por motivos migratorios, sí hacen cumplir sus propias leyes penales y las de otros territorios.