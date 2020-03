Asevera Dilma Rousseff que Bolsonaro desprecia la salud de los brasileños

La expresidenta Dilma Rousseff afirmó que el reciente pronunciamiento en radio y televisión nacionales del primer mandatario Jair Bolsonaro revela su desprecio por la ciencia y salud de los brasileños pues demandó un retorno a la normalidad, lo mismo que hace Trump en Estados Unidos, y culpó a la prensa por difundir el miedo.

El pasado martes Bolsonaro emitió una polémica declaración en red nacional, que repitió este miércoles, al comparar el coronavirus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19, con un resfrío o una gripe, de forma tal que contradice a los expertos, y pidió que se pusiera fin al confinamiento masivo, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Ante tal imprudente intervención, en su sitio oficial escribió Rousseff su discurso no contempla la sociedad, solo la suya propia. Para él, no importa si los medios que le apoyaron en las elecciones ya no creen en él, o si los miembros del mercado ya no lo quieren tan intensamente como antes, o incluso lo abandonan, aunque los gobernantes a los que apoyó ya estén en su contra.

Según Rousseff, en el orden neoliberal impuesto por Bolsonaro no hay dinero para la salud, para garantizar las pruebas generalizadas necesarias, los respiradores para las Unidades de Cuidados Intensivos, el equipo para la protección de los profesionales de la salud y camas suficientes.

La exgobernante considera que la acción del Estado es esencial, rompiendo con este neoliberalismo de miras estrechas.

El gobierno de Bolsonaro continúa sin propuestas, sin medidas económicas y sociales drásticas para contener el coronavirus y la crisis económica. El dinero debe ser vertido en el Sistema Único de Salud y en los hospitales para evitar que nuestra gente muera como moscas, alerta Dilma Rousseff.

Cuestiona asimismo al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, por defender recortes a los salarios como medida para enfrentar la crisis por la pandemia y una eventual parálisis de la economía.

La expresidenta insiste en que Bolsonaro contribuirá a la muerte de miles o incluso millones de personas, tanto en el ámbito de la salud como por las consecuencias económicas sobre los ingresos. Advierte que el excapitán del Ejército se muestra como un votante psicópata y pretencioso de no hacer nada y aun así culpa a los gobernantes, la prensa y los que usan la ciencia contra el virus.

De igual manera lanza los dados de un juego macabro: si la epidemia disminuye, dirá que tenía razón y que solo era una pequeña gripe; si aumenta, dirá que el aislamiento no hizo nada. Así que, en cualquier caso, apuesta por la muerte, expresó.

Para Rousseff, el jefe de Estado ultraderechista no tendrá ni aliento, ni competencia y, pronto, ningún apoyo social y político para sobrevivir al colapso sanitario y social del que es autor.

Bolsonaro descuida la supervivencia del pueblo y del Brasil, que se suponía debía gobernar’, subraya finalmente.

(fuente: Prensa Latina)