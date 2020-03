Díaz-Canel a Cristina: ‘Cuba es tu casa y la de todos los que luchan por nuestra América’.

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, escribió hoy a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, que la atención médica brindada a su hija Florencia en Cuba ‘es un deber y un placer’.

En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó: ‘Cristina, nada que agradecernos. Darles salud a tu hija y confianza y tranquilidad a Ud, es un deber y un placer’, en respuesta a un mensaje de Fernández antes de partir de Cuba, agradeciendo la atención dada a su hija en la isla.

Díaz-Canel comentó en otro tuit que ‘cuando se cumpla el sueño de nuestros libertadores, el tránsito entre nuestras naciones no será un viaje. La Patria Grande no tendrá fronteras y todos seremos compatriotas’.

Subrayó que mientras tanto, ‘Cuba es tu casa y la de todos los que luchan por nuestra América’.

Fernández y Florencia regresaron el pasado viernes a Argentina y antes de partir la vicemandataria destacó en Twitter el trabajo de los especialistas de esta nación antillana que, dijo, ejercen su vocación con compromiso y criterio profundamente humanista.

Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi 100 días. Y siento que aunque tuviera 100 vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva, apuntó.

Hospitalizada en esta capital con síndrome de estrés postraumático, Florencia viajó a la isla a principios de marzo del pasado año para un curso en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, pero no pudo regresar a su país por problemas de salud.

‘Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud’, comentó la vicepresidenta de Argentina.