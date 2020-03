Ordenan poner en libertad a la exsoldado Chelsea Manning

El juez federal estadounidense, Anthony Trenga, ordenó la liberación inmediata de Chelsea Manning, recluida desde marzo de 2019 en el Centro de Detenciones de Alexandria, estado de Virginia, por negarse a testificar en contra del fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.

El magistrado tomó esta decisión basándose en otra orden emitida por el tribunal de descargo del gran jurado, lo que hace innecesaria la presentación de la exanalista de Inteligencia ante la corte y de esa forma queda sin efecto los objetivos de su detención.

“La corte considera que la comparecencia de Manning ante el gran jurado ya no es necesaria, a la luz de lo cual su detención no sirve a ningún propósito coercitivo”, dice el documento judicial citado por el medio de información jurídica The Appeal.