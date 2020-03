Reclama presidente de Argentina fin de bloqueo estadounidense a Cuba y Venezuela

El presidente argentino, Alberto Fernández, abogó en medio de la lucha contra la Covid-19 por levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y Venezuela, tras señalar que no es una cuestión política, sino humanitaria.

En entrevista con la Televisión Pública, el primer mandatario apuntó que después de la reunión de los líderes del G20 para tratar el tema de la pandemia, pidió a su par mexicano Andrés López Obrador, en su condición de presidente pro tempore de la Celac, convocar a un encuentro similar de ese bloque para saber que está pasando con dos países bloqueados como Venezuela y Cuba.

‘Acá no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad’, dijo, tras agregar que ‘en estas cosas soy muy decidido, no hay derechos para mis amigos ni para mis enemigos, todos los países tienen derecho a vivir bien y sanos’.

‘Frente a una pandemia tenemos que ocuparnos de esos pueblos que por una decisión política de alguien, están sometidos a un bloqueo que no le deja llegar ni comida ni remedios, por eso trate de advertir en el G20 lo que yo veo como una cuestión humanitaria’, manifestó.